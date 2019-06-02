2019-06-02T20:22:43+03:00
Политика

Полиция Харькова возбудила два уголовных дела после сноса бюста Жукова

Городские власти уже осудили поступок националистов и пообещали восстановить памятник
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Радикалы снесли бюст советского маршала. Фото: Нацполиция Харьковской областиРадикалы снесли бюст советского маршала. Фото: Нацполиция Харьковской области
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Харьковские правоохранители возбудили сразу два уголовных дела после сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко. Расследование начато по статьям "Хулиганство" и "Насилие в отношении работника правопорядка".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье, 2 мая, националисты повалили расположенный в центре города бюст советского полководца. Полицейские пытались остановить радикалов, но встретили сопротивление и отступили.

На сайте Нацполиции по Харьковской области уточняется, что группа неизвестных распылила слезоточивый газ на площади. В результате трое стражей порядка пострадали - они получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и виновники преступления. Тем временем мэр Харькова Геннадий Кернес уже пообещал восстановить памятник маршалу СССР. Депутат Виталий Хомутынник выделит деньги на реставрацию из своего фонда "Возрождение".

"Вообще этому пора уже положить конец. <...> В стране немало людей, умеющих созидать. И у нас есть возможность избрать такой парламент, который сможет поставить точку в этой пляске вседозволенности и безумия", – написал Кернес у себя на странице в Facebook.

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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