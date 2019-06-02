2019-06-02T22:38:06+03:00
Политика

Украинские силовики созывают экстренное совещание из-за любительского видео

Главного военного прокурора Анатолия Матиоса взбудоражил ролик, в котором описан захват западных территорий страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTubeУкраинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTubeФото: REUTERS
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Руководители Генштаба, МИД, СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины проведут экстренное совещание с участием главного военного прокурора Анатолия Матиоса, и все ради того, чтобы обсудить появившийся в интернете видеоролик.

Речь идет о любительской работе, опубликованной на одном из YouTube-каналов 26 мая. В видео описываются события из альтернативной реальности, в которой Румыния захватывает западные территории Украины. Ролик является лишь прологом к книге, которую пишет его автор, однако Матиос сумел разглядеть в нем реальную угрозу.

"Украинское государство (пусть для кого-то и слабое) — есть! И мы будем за него бороться!", — написал прокурор у себя на странице в Facebook.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание

Он подчеркнул, что все силовики в ходе совещания получат поручения. Так, например, по факту публикации будет организовано уголовное производство, а в реестре досудебных расследований появятся данные о подготовке "совершения особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства".

Сайт kp.ru писал о том, что Матиосу не впервые приходят в голову довольно абсурдные идеи. В начале года он предложил проверить абсолютно всех жителей Украины на детекторе лжи, чтобы таким образом выявить скрытых сепаратистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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