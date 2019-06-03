Канада временно закрыла свое посольство в Венесуэле

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-03T07:27:22+03:00

Действие виз дипломатов истекает в конце месяца, и власти не собираются их продлевать

Изменить размер текста: A A

Канада решила временно приостановить работу своего посольства в Венесуэле. В конце месяца действие виз североамериканских дипломатов истекает - продлять их не собираются. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Христи Фриланд.

"Они больше не могут их продлить при режиме [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. Поэтому у нас не остается иного выбора, кроме как временно приостановить операции в нашем посольстве в Венесуэле, причем немедленно", - приводятся слова главы ведомства на сайте правительства.

Фриланд уверена, что в сложившейся ситуации виноваты лишь действующие власти Боливарианской Республики, которые якобы предприняли шаги по ограничению работы иностранных диппредставительств.

Что касается консульских услуг, то теперь их будут оказывать сотрудники посольства Канады в Колумбии.

Сайт kp.ru писал о том, что Оттава ввела первые санкции против Каракаса в сентябре 2017 года, последние же датируются серединой апреля 2019-го. В качестве причины давления называние "усиление авторитарного правления" в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU