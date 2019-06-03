2019-06-03T08:33:36+03:00
Общество

Роспотребнадзор оштрафовал производителей "молочки" на 30 млн рублей

Также из оборота было изъято более 19 тонн некачественной молочной продукции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате 840 проверок контролеры выявили нарушения требований законодательстваВ результате 840 проверок контролеры выявили нарушения требований законодательстваФото: Влад КОМЯКОВ
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Роспотребнадзор провел более 6 тысяч надзорных мероприятий в отношении производителей и реализаторов молочной продукции в первом квартале 2019 года. По итогам проверок были наложены штрафы на сумму более 30 миллионов рублей. Причиной стали выявленные нарушения требований законодательства в ходе 840 мероприятий.

Всего было исследовано порядка 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Из них 4% не соответствуют обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов, а по микробиологическим показателям (наличие кишечной палочки и патогенных микроорганизмов) в нормативы не укладываются 3,5% образцов.

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - сообщается на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года проверкой молока занялось Роскачество. В результате в трети образцов нашли сухое молоко и растительные жиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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