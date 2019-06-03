Президент США пригрозил Мексике уходом американских компаний из страны

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-03T09:10:51+03:00

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Президент США Дональд Трамп пригрозил своим соседям бойкотом. По его мнению, граничащая с Америкой Мексика должна лишиться возможности работать с компаниями Соединенных Штатов, если в ближайшее время не решит проблему нелегальной миграции.

"Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о стене. Проблема в том, что они "разговаривают" уже 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров. Они могли бы решить кризис на границе за один день, если пожелают. В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!" - написал американский лидер в Twitter.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики. Изначально они будут составлять 5%, но с каждым месяцем будут увеличиваться на это же число. Еще одна мера для решения этого вопроса была предпринята Трампом . Он хотел добиться от конгресса одобрения на строительство стены вдоль границы, а не получив его ввел режим ЧП. Этот шаг был оспорен в судах.

ИСТОЧНИК KP.RU