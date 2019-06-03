Яценюк спешно покинул Украину вместе с семьей
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк спешно покинул Украину вместе со всей семьей.
Известно, что старшая и младшая дочери политика получили гражданство Соединенных Штатов. Также американские паспорта достались родителям Яценюка и его сестре. Супруга экс-главы правительства, предположительно, является гражданкой Вануату.
Что касается самого Яценюка, то информация о нем была засекречена, однако издание Elise Journal утверждает, что он так же, как и жена, получил паспорт тихоокеанского государства. Сотрудники издания обратились к Службе безопасности и миграционной службе Украины с просьбой проверить полученные ими данные, поскольку имеющий доступ к гостайне гражданин не может иметь два гражданства.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее возглавляемая Яценюком парламентская фракция "Народного фронта" вышла из правящей коалиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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