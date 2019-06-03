2019-06-03T09:25:28+03:00
Политика

Яценюк спешно покинул Украину вместе с семьей

СМИ утверждают, что родители, сестра, супруга и дочери политика уже получили гражданство других стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Фото Константин БУНОВСКИЙБывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Фото Константин БУНОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк спешно покинул Украину вместе со всей семьей.

Известно, что старшая и младшая дочери политика получили гражданство Соединенных Штатов. Также американские паспорта достались родителям Яценюка и его сестре. Супруга экс-главы правительства, предположительно, является гражданкой Вануату.

Что касается самого Яценюка, то информация о нем была засекречена, однако издание Elise Journal утверждает, что он так же, как и жена, получил паспорт тихоокеанского государства. Сотрудники издания обратились к Службе безопасности и миграционной службе Украины с просьбой проверить полученные ими данные, поскольку имеющий доступ к гостайне гражданин не может иметь два гражданства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее возглавляемая Яценюком парламентская фракция "Народного фронта" вышла из правящей коалиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При разгоне палаточного лагеря в Судане погибли 3 человека, 60 пострадали
Россиян ждет короткая рабочая неделя
В России выросла добыча нефти и газа
Посол РФ в Венесуэле опроверг сообщения об отзыве наших военных из страны
В России могут на 5% подорожать сигареты
Президент США пригрозил Мексике уходом американских компаний из страны
Автор взбудоражившего Украину ролика посвятил прокурору Матиосу песню
Роспотребнадзор оштрафовал производителей "молочки" на 30 млн рублей
Трамп похвастался отправкой первой партии СПГ с нового завода
США поставили ЕС ультиматум о направлении оборонной политики
Сотрудники охраны Трампа открыли огонь по мужчине рядом с Белым домом
Безымянным островам Курильской гряды могут присвоить имена героев
США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии