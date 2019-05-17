Киевский политолог: Этот «Народный фронт» задолбал украинского избирателя и опять устроил цирк!

- Михаил Борисович, то, что парламентская фракция «Народного фронта» вышла из правящей коалиции, действительно дает Раде законные основания спокойно доработать до конца октября, до новых выборов?

- Считаю, что у избранного президента никаких проблем с роспуском Рады все-равно не возникнет — если он, действительно, твердо намерен так поступить. Я лично высказывал сомнение о том, что это стоит делать. Но, судя по всему, Зеленский все же решение принял — иначе бы депутаты этим цирком не занимались бы.

- «Народный фронт» имеет вообще какое-то влияние?

- У этой партии рейтинг в районе половины процента. Она была закоперщицей всех антироссийских, супер-националистических акций и решений в Верховной раде. Они просто задолбали украинского избирателя. И хотят еще полгода продолжать долбать. Они, такие умные, посчитали, что раз они вышли из коалиции, то есть 30 дней, в которые президент парламент распустить не может.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709350" frameborder="0"></iframe> Михаил Погребинский о роспуске Рады.

- А разве это не так?

- Это неправда. Потому что коалиция распалась в феврале 2016 года. Три года тому назад - тогда из коалиции вышли две фракции: «Батькивщина» и «Самопомощь». Они вышли официально. И никто с тех пор не предъявил никаких доказательств, что правящая коалиция есть. Никто там не добавлялся. И если спикер парламента Парубий пойдет на это жульничество и объявит, что есть 30 дней на формирование новой правящей коалиции, то президент должен обратиться в суд. А суд должен такое решение отменить. Вот и все. И дальше — роспуск.

- Кто подсказал лидеру фракции Максиму Бурбаку такую светлую мысль с «выходом из коалиции»? Неужели сами додумались?

- Ему объяснили. Тема ведь обсуждается целый месяц. Об этом и я писал в соцсетях. И бывший министр юстиции Лукаш - подробно это разъяснял. Это все игры под девизом: «нам бы день простоять да ночь продержаться».

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