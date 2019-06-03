Российские разработчики придумали специальный анализатор для безопасности купающихся

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-03T11:21:22+03:00

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Российские разработчики представили новую установку, которая позволит мониторить состояние речной воды в непрерывном режиме. Прибор получил название «Буян» и является уникальным, так как аналогов еще не придумали.

Сегодня качество речной воды во время купального сезона проверяется раз неделю, соответственно, не всегда можно уследить за отрицательными изменениями. Лабораторные анализы единичных проб показывают лишь последствия негативного воздействия. К тому же течение относит загрязняющие вещества от места выброса, его концентрация постепенно уменьшается.

Новинка сможет не только оперативно собирать информацию, но и передавать ее через WI-FI на береговую станцию. Заряжаться устройство будет от солнечных батарей. Если расставить по течению несколько приборов, то получится отследить изменения загрязнения. Система может одновременно мониторить сразу 20 разных параметров, но пока не может определять болезнетворные вирусы и бактерии.

Работать установка будет в теплое время года, как раз во время паводка в воду попадает максимальное количество загрязняющих веществ. А вот при образовании льда «Буян» лучше забирать на хранение, так как излишне любопытные граждане могут подойти и что-нибудь сломать, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru писал, что температура воды в столице прогрелась до 19 градусов. Это значит, что совсем скоро купальный сезон будет открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU