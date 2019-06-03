Кремль: США не готовы продвигаться вперед в отношениях с Россией, но Москва умеет ждать

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-03T12:32:26+03:00

Дмитрий Песков сообщил, что наша страна занимает выжидательную позицию относительно проведения встречи Путина и Трампа на саммите G20

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На данный момент можно видеть, что Вашингтон не готов продвигаться вперед в отношениях с Москвой, однако президент России Владимир Путин готов ждать. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперед они не готовы вообще. Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения», - сказал представитель Кремля в интервью программе SophieCo на телеканале RT, отметив, что российский лидер «возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать».

Песков добавил, что желание продвигаться вперед в отношении с Вашингтоном Путин выражал с самого начала президентства Дональда Трампа и пытался «устранить ущерб», нанесенный предыдущим американским лидером Бараком Обамой в последний месяц его пребывания в должности.

«И с самого начала президент России подчеркивал, что мы готовы продвигаться вперед так далеко, как смогут наши американские коллеги», - сообщил пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что российская сторона занимает выжидательную позицию относительно проведения встречи Путина и Трампа на саммите G20.

Напомним, ранее американский президент заявил о желании провести переговоры с российским лидером на саммите в Японии. После в Кремле неоднократно заявляли, что пока не получали никаких конкретных предложений по переговорам лидеров России и США, «но пока еще есть время».

ИСТОЧНИК KP.RU