2019-06-03T12:47:12+03:00
Политика

Эксперт назвал причину созыва совещания на Украине из-за ролика на Youtube

Богдан Безпалько считает, что таким образом силовики решили продемонстрировать свое внимательное отношение к "угрозам" сепаратизма
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военный прокурор разглядел реальную опасность в любительском ролике о вымышленной реальностиВоенный прокурор разглядел реальную опасность в любительском ролике о вымышленной реальностиФото: REUTERS
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Украинские силовики решили выделить целое совещание под обсуждение любительского видеоролика лишь для того, чтобы продемонстрировать свое внимательное отношение к "угрозам" сепаратизма. Такого мнения придерживается член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Сайт kp.ru писал, что ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос пообещал собрать вместе руководителей СБУ, МИД, Генштаба и управления разведки Минобороны, и все из-за опубликованного на Youtube видео. Ролик описывает события 2020 года в альтернативной реальности и является прологом к электронной книге его автора.

Матиоса возмутило то, что кадры описывают процесс захвата Румынией части Черновицкой и Одесской областей. Более того, он разглядел в них реальную угрозу нацбезопасности государства.

"Всё это больше напоминает, с одной стороны, очень удачную рекламу, с другой стороны, попытки (украинского руководства. — прим. ред) отчитаться по поводу, который не требует ни усилий, ни труда, а просто реакции. Одни прорекламировали свою книгу, а другие отчитались о том, что они внимательно следят за событиями, за "угрозой" сепаратизма", - цитирует телеканал RT эксперта.

К слову, автор скандального видео уже снял новый ролик, в котором поблагодарил украинского военнослужащего за пиар и даже посвятил ему песню.

Румынско-украинская война 2022 (любительское видео) .Альтернативная вселенная. Ролик представляет собой пролог к предстоящей электронной книге

ИСТОЧНИК KP.RU

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