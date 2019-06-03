2019-06-03T13:14:25+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом в Испании пострадали более 20 человек

Один человек находится в тяжелом состоянии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ДТП с автобусом в Испании пострадали более 20 человекВ ДТП с автобусом в Испании пострадали более 20 человекФото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером в воскресенье, 2 мая, в районе испанского города Алькобендас, входящего в состав автономного сообщества Мадрида произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который съехал с трассы. В результате инцидента пострадали 20 человек, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают службы спасения в своем Twitter.

«ДТП с автобусом... В общей сложности 20 пострадавших (1 находится в тяжелом состоянии, 6 - в состоянии средней степени тяжести, 13 получили легкие травмы)», - говорится в сообщении.

Как сообщает Europa Press, автобус съехал с трассы и перевернулся. На место происшествия выехали медики, пожарные и спасатели.

Напомним, накануне, 29 мая, возле здания парламента Венгрии судно столкнулось с прогулочным катером на Дунае. На борту катера находилось 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа. Пропавшими без вести до сих пор числятся 19 человек. В минувший четверг, 31 мая, венгерская полиция задержала капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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