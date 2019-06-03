СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-03T11:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Американский президент Дональд Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей. Самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед в понедельник, 3 июня.

Это уже второй визит главы США в Великобританию, но в этот раз политика пригласила лично Ее Величество Елизавета II. Ожидается, что Трамп проведет в Лондоне три дня. За это время он посетит несколько мероприятий и встретится с различными госдеятелями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/712535" frameborder="0"></iframe> Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.

Так, например, на понедельник запланирована торжественная церемония в Букингемском дворце с участием членов королевской семьи, возложение венка к могиле неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве и банкет с участием Елизаветы II и премьер-министра страны Терезы Мэй, передает Sky News.

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре после того, как Трамп покинул Белый дом на вертолете и направился к самолету, чтобы вылететь в Великобританию, возле его официальной резиденции была открыта стрельба. Некий мужчина пытался проникнуть на оцепленную территорию - сотрудники Секретной службы вынуждены были применить оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU