Зеленский назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по Донбассу

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-03T13:54:58+03:00

Экс-президент Украины будет инициировать прекращение огня на время сбора урожая

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу незалежной Леонида Кучму представителем Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе, встречу которой украинский лидер назначил на 5 июня этого года.

"Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой», - заявил Зеленский на брифинге в понедельник, 3 июня.

Пресс-секретарь президента Украины заявил, что Кучма на встрече Контактной группы будет инициировать прекращение огня на время сбора урожая.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, украинский лидер также сообщил о том, что у Киева есть «действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет».

Однако, в Кремле призвали Киев не придумывать ничего нового по урегулированию в Донбассе, поскольку «все написано на бумаге» в минских соглашениях.

ИСТОЧНИК KP.RU