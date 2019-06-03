2019-06-03T14:54:12+03:00
В мире

Помпео назвал условия заключения новой сделки с Ираном

По словам госсекретаря США, санкции вынудят Тегеран сесть за стол переговоров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помпео назвал условия заключения новой сделки с ИраномПомпео назвал условия заключения новой сделки с ИраномФото: REUTERS
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Для заключения новой ядерной сделки Тегеран должен гарантировать, что не будет развивать возможности для производства атомного оружия. Соответствующие заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Мы гарантируем, что Иран никогда не станет обладать атомным оружием. Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он будет готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности для производства атомного оружия, которое представляет угрозу миру», - сказал он в интервью газете Rheinische Post., отметив, что Вашингтон рассматривать санкции как средство, которое вынудить Иран изменить свой курс и сесть за стол переговоров

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп заявил о своей готовности к проведению переговоров с иранскими властями. Позже Помпео заявил, что диалог может быть начат без каких-либо предварительных условий, но для этого руководство республики должно продемонстрировать «нормальное поведение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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