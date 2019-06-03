В Москве грузовик врезался в машину "скорой помощи": пострадали двое
Серьезная авария с участием кареты "скорой помощи" произошла в понедельник, 3 июня, на Промышленной улице на юге Москвы.
В столичном управлении Госавтоинспекции рассказали, что в медицинский транспорт врезался грузовик. В результате инцидента пострадали два человека.
Автомобиль скорой помощи и грузовик столкнулись на юге Москвы.
"Оба транспортных средства в результате происшествия перевернулись, пострадали два человека", - передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
К слову, на фотографиях с места ЧП видно, что лишь "скорая помощь" лежит на боку. Грузовик же стоит на всех четырех колесах. При этом рядом с ним валяется оторванная дверь медицинского автомобиля. Вероятнее всего, грузовик не пропустил "скорую" на перекрестке и въехал ей прямо в бок.
Движение в районе ДТП осложнено.
Удар был такой силы, что у "скорой" оторвало боковую дверь. Фото: vk.com/mskdtp
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими ранее еще одна крупная авария с участием "скорой помощи" произошла в подмосковном Подольске. Легковой автомобиль на огромной скорости врезался в медицинский транспорт. Травмы получили пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU