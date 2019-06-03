В Москве грузовик врезался в машину "скорой помощи": пострадали двое

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-03T14:55:37+03:00

Вероятнее всего, грузовик не пропустил медицинский транспорт на перекрестке. Фото: vk.com/mskdtp

Удар был такой силы, что автомобиль с медиками опрокинулся на бок [видео]

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Серьезная авария с участием кареты "скорой помощи" произошла в понедельник, 3 июня, на Промышленной улице на юге Москвы.

В столичном управлении Госавтоинспекции рассказали, что в медицинский транспорт врезался грузовик. В результате инцидента пострадали два человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/712588" frameborder="0"></iframe> Автомобиль скорой помощи и грузовик столкнулись на юге Москвы.

"Оба транспортных средства в результате происшествия перевернулись, пострадали два человека", - передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

К слову, на фотографиях с места ЧП видно, что лишь "скорая помощь" лежит на боку. Грузовик же стоит на всех четырех колесах. При этом рядом с ним валяется оторванная дверь медицинского автомобиля. Вероятнее всего, грузовик не пропустил "скорую" на перекрестке и въехал ей прямо в бок.

Движение в районе ДТП осложнено.

Удар был такой силы, что у "скорой" оторвало боковую дверь. Фото: vk.com/mskdtp

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими ранее еще одна крупная авария с участием "скорой помощи" произошла в подмосковном Подольске. Легковой автомобиль на огромной скорости врезался в медицинский транспорт. Травмы получили пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU