2019-06-03T14:55:37+03:00
Происшествия

В Москве грузовик врезался в машину "скорой помощи": пострадали двое

Удар был такой силы, что автомобиль с медиками опрокинулся на бок [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вероятнее всего, грузовик не пропустил медицинский транспорт на перекрестке. Фото: vk.com/mskdtpВероятнее всего, грузовик не пропустил медицинский транспорт на перекрестке. Фото: vk.com/mskdtp
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Серьезная авария с участием кареты "скорой помощи" произошла в понедельник, 3 июня, на Промышленной улице на юге Москвы.

В столичном управлении Госавтоинспекции рассказали, что в медицинский транспорт врезался грузовик. В результате инцидента пострадали два человека.

Автомобиль скорой помощи и грузовик столкнулись на юге Москвы.

"Оба транспортных средства в результате происшествия перевернулись, пострадали два человека", - передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

К слову, на фотографиях с места ЧП видно, что лишь "скорая помощь" лежит на боку. Грузовик же стоит на всех четырех колесах. При этом рядом с ним валяется оторванная дверь медицинского автомобиля. Вероятнее всего, грузовик не пропустил "скорую" на перекрестке и въехал ей прямо в бок.

Движение в районе ДТП осложнено.

Удар был такой силы, что у "скорой" оторвало боковую дверь. Фото: vk.com/mskdtp

Удар был такой силы, что у "скорой" оторвало боковую дверь. Фото: vk.com/mskdtp

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими ранее еще одна крупная авария с участием "скорой помощи" произошла в подмосковном Подольске. Легковой автомобиль на огромной скорости врезался в медицинский транспорт. Травмы получили пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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