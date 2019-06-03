Трамп вместе с женой прибыл в Букингемский дворец для встречи с Елизаветой II
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл со своей супругой Меланьей Трамп в Букингемский дворец для встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. Американского лидера встретили принц Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз.
В программе главы Белого дома банкет с участием британской королевы и премьер-министра страны Терезы Мэй. Также запланирована торжественная церемония с участием членов королевской семьи и возложение венка к могиле неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.
Президента встретили принц Чарльз и его жена Камилла.
Ожидается, что Трамп проведет в Лондоне три дня. За это время американский президент намерен посетить несколько мероприятий и встретиться с различными государственными деятелями Соединенного королевства.
Как писал ранее сайт kp.ru, Трамп прибыл в Великобританию со своей женой в понедельник, 3 июня.
Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.
ИСТОЧНИК KP.RU