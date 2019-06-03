Трамп вместе с женой прибыл в Букингемский дворец для встречи с Елизаветой II

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-03T15:18:20+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл со своей супругой Меланьей Трамп в Букингемский дворец для встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. Американского лидера встретили принц Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз.

В программе главы Белого дома банкет с участием британской королевы и премьер-министра страны Терезы Мэй. Также запланирована торжественная церемония с участием членов королевской семьи и возложение венка к могиле неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712593" frameborder="0"></iframe> Президента встретили принц Чарльз и его жена Камилла.

Ожидается, что Трамп проведет в Лондоне три дня. За это время американский президент намерен посетить несколько мероприятий и встретиться с различными государственными деятелями Соединенного королевства.

Как писал ранее сайт kp.ru, Трамп прибыл в Великобританию со своей женой в понедельник, 3 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/712535" frameborder="0"></iframe> Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.

ИСТОЧНИК KP.RU