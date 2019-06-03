2019-06-03T16:24:04+03:00
Политика

Сербия не намерена вводить санкции против России

Страна не станет поддерживать Запад
Артур ГАРЬКЕ
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Сербия не хочет поддерживать санкции запада.Сербия не хочет поддерживать санкции запада.Фото: Оксана ФОМИНА
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Сербия не намерена когда-либо вводить санкции в отношении России. Так заявила председатель парламента страны Майя Гойкович на встрече со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным.

"Сербия никогда не станет вводить санкции в отношении России и российского народа", - приводит слова Гойкович РИА "Новости".

Встреча двух политиков состоялась в понедельник, 3 июня, в Белграде. До этого Вячеслав Володин поговорил без камер с президентом Сербии Александром Вучичем. Спикер также намерен выступить перед депутатами сербского парламента. Его речь откроет четвертое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

Представитель России также заявил, что осуждает провокации против сербов в Косове. Вторжение косовоалбанского спецназа он назвал "провокационным шагом, направленным на устрашение сербов, установление контроля над этими районами силовым путем".

ИСТОЧНИК KP.RU

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