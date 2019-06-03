2019-06-03T18:21:30+03:00
Политика

В Администрация Зеленского прокомментировали снос бюста Жукову в Харькове

Пресс-секретарь украинского президента сообщила, что причиной инцидента стала непродуманная политика Киева последних лет [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова. Фото: facebook.com/kattyfun1В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова. Фото: facebook.com/kattyfun1
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Демонтаж памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове говорит о необходимости разработки нового механизма для установления диалога между властью и обществом. Соответствующие заявление сделала пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

«Ситуация вызвала резонанс, и она является примером несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Она показывает, что должен быть разработан новый механизм для установления диалога между властью и обществом», - сказала пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, в воскресенье, 2 июня, в Харькове группа Националистов собрались возле памятника Георгию Жукову, установленного у Дворца спорта, и с помощью веревок повалили его на землю. Позже официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что демонтаж памятника советскому маршалу является серьезным вызовом для новых украинских властей.

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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