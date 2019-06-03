2019-06-03T19:15:06+03:00
Политика

Константинопольский патриарх: Раскольник Филарет никогда не был патриархом и не будет

Варфоломей прокомментировал ситуацию с автокефалией Православной церкви Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко).Экс-лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко).Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) не являлся патриархом и никогда им не будет, поскольку киевского патриархата не существует. Соответствующие заявление сделал Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Фанаре в понедельник, 3 апреля.

«Что касается Филарета, он был восстановлен в епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский. Так называемый "патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал», - сказал он, отметив, что «теперь, когда автокефалия была дана, ответственность несет предстоятель православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний».

Напомним, в начале января этого года члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Она была создана на основе двух неканонических церквей - «Киевского патриархата» и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

На днях Филарет был обвинен предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко в расколе «единой» церкви на Украине. Глава УПЦ КП указал на нарушение договоренностей, достигнутых в рамках так называемого «объединительного собора» в декабре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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