2019-06-03T20:50:34+03:00
В мире

Пользователи Instagram по всему миру жалуются на многочисленные сбои в работе сети

Больше всего о неполадках сообщают в США
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пользователи Instagram по всему миру жалуются на многочисленные сбои в работе сетиПользователи Instagram по всему миру жалуются на многочисленные сбои в работе сетиФото: REUTERS
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В работе социальной сети Instagram наблюдаются сбои в ряде стран мира, в том числе в России.

Больше всего на неполадки жалуются жители США. Также о сбоях в работе сообщают в Великобритании, Испании, Франции, Германии, Италии и на Украине. В России о неполадках в работе соцсети чаще других сообщают пользователи в Москве, говорится на странице сервиса Downdetector.

- Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 13:01 (20:01 МСК) по времени Восточного побережья, - говорится в сообщении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале мая этого года пользователи пожаловались на крупный сбой в работе Instagram. Жители США, Канады и Европы в течение нескольких часов не могли зайти в свои аккаунты в соцсети. Также несколько жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Томска, Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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