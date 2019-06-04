2019-06-04T02:55:57+03:00
Политика

ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО

Испытательный пуск был осуществлен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Воздушно-космические силы России провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороныВоздушно-космические силы России провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороныФото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

В ночь на вторник, 4 июня, министерство обороны России сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане провели успешное испытание новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

«На полигоне Сары-Шаган в Казахстане (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24