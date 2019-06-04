ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО

СЕГОДНЯ 02:55 2019-06-04T02:55:57+03:00

Испытательный пуск был осуществлен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане

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В ночь на вторник, 4 июня, министерство обороны России сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане провели успешное испытание новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

«На полигоне Сары-Шаган в Казахстане (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU