ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО
Испытательный пуск был осуществлен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
Воздушно-космические силы России провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороныФото: Министерство обороны РФ
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В ночь на вторник, 4 июня, министерство обороны России сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане провели успешное испытание новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
«На полигоне Сары-Шаган в Казахстане (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
ИСТОЧНИК KP.RU