Собчак заступилась за BadComedian
Известная телеведущая Ксения Собчак заступилась за блогера Евгения Баженова. Мужчина выпускает ролики с рецензиями на российское кино. В интернете он известен как BadComedian. Собчак возмутила ситуация в которой оказался интернет-герой. На Баженова был подан иск за нарушения объема цитирования.
"С ужасом наблюдаю за развитием ситуацию вокруг талантливейшего киноблогера Bad Comedian, за которым я давно и с удовольствием слежу. Парня прессуют за критику скажем так не очень хороших фильмов, в которых вложился Минкульт. Подали в суд, требуют миллионы, грозятся похерить канал. Ау, чиновники, да Bad Comedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь", - написала журналист в социальной сети.
Сам блогер подумывает о том, чтобы закрыть свой канал. С его слов, тяжбы длятся с начала 2019 года. В российском законодательстве нет точной информации о нормах цитирования, поэтому он считает ситуацию противоречивой. При этом BadComedian отметил, что «по сути, мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику».
ИСТОЧНИК KP.RU