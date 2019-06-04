Собчак заступилась за BadComedian

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-04T07:18:45+03:00

Журналист уверена, что блогер делает многое для того, чтобы российские кино смотрели и обсуждали

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Известная телеведущая Ксения Собчак заступилась за блогера Евгения Баженова. Мужчина выпускает ролики с рецензиями на российское кино. В интернете он известен как BadComedian. Собчак возмутила ситуация в которой оказался интернет-герой. На Баженова был подан иск за нарушения объема цитирования.

"С ужасом наблюдаю за развитием ситуацию вокруг талантливейшего киноблогера Bad Comedian, за которым я давно и с удовольствием слежу. Парня прессуют за критику скажем так не очень хороших фильмов, в которых вложился Минкульт. Подали в суд, требуют миллионы, грозятся похерить канал. Ау, чиновники, да Bad Comedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь", - написала журналист в социальной сети.

Сам блогер подумывает о том, чтобы закрыть свой канал. С его слов, тяжбы длятся с начала 2019 года. В российском законодательстве нет точной информации о нормах цитирования, поэтому он считает ситуацию противоречивой. При этом BadComedian отметил, что «по сути, мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику».

ИСТОЧНИК KP.RU