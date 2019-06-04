Tinder еще не передавал данные пользователей спецслужбам
Популярный сервис знакомств Tinder не стал передавать спецслужбам данные российских пользователей. Однако компания все же официально зарегистрировалась на территории нашей страны.
"Мы получили запрос на регистрацию в российских органах власти и зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям. Тем не менее, эта регистрация никоим образом не передает какие-либо пользовательские или личные данные каким-либо российским регулирующим органам, и мы не передали никаких данных их правительству", - рассказал представитель Tinder "Интерфаксу".
В компании не уточнили поступал ли уже конкретный запрос на предоставление данных. Поэтому принципиальность позиции пока не ясна.
Напомним, 31 мая Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC – владельца мобильного приложения Tinder.
Реестр существует с 2014 года. Сейчас в нем находятся WeChat, Snapchat, Telegram, который отказывается сотрудничать с российскими властями. Напомним, в апреле прошлого года веб-адреса, которые использует мессенджер Telegram, были внесены в реестр запрещённых сайтов.
ИСТОЧНИК KP.RU