2019-06-04T10:49:54+03:00
Общество

Tinder еще не передавал данные пользователей спецслужбам

И все же популярный сервис знакомств официально зарегистрировался
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Tinder - сервис знакомств.Tinder - сервис знакомств.Фото: EAST NEWS
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Популярный сервис знакомств Tinder не стал передавать спецслужбам данные российских пользователей. Однако компания все же официально зарегистрировалась на территории нашей страны.

"Мы получили запрос на регистрацию в российских органах власти и зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям. Тем не менее, эта регистрация никоим образом не передает какие-либо пользовательские или личные данные каким-либо российским регулирующим органам, и мы не передали никаких данных их правительству", - рассказал представитель Tinder "Интерфаксу".

В компании не уточнили поступал ли уже конкретный запрос на предоставление данных. Поэтому принципиальность позиции пока не ясна.

Напомним, 31 мая Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC – владельца мобильного приложения Tinder.

Реестр существует с 2014 года. Сейчас в нем находятся WeChat, Snapchat, Telegram, который отказывается сотрудничать с российскими властями. Напомним, в апреле прошлого года веб-адреса, которые использует мессенджер Telegram, были внесены в реестр запрещённых сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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