Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке во время намаза

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-04T10:58:17+03:00

Последователи ислама были на службе в честь праздника Ураза-байрам

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Вооруженные силы Украины во вторник, 4 июня, обстреляли северные окраины Донецка. Под огнем оказалась мечеть, где проходила служба в честь праздника Ураза-байрам.

"В 7.30 вооруженные формирования Украины открыли огонь по северу Донецка. Под обстрел попала мечеть. По предварительным данным, огонь велся из миномета. Есть попадания по территории мечети", - сообщил представитель Народной милиции ДНР РИА "Новости".

По предварительным данным, никто не пострадал. Напомним, Ураза-байрам это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. Это второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-Байрама - праздника жертвоприношения, совпадающего с последним днем хаджа (религиозное паломничество в город Мекка, где родился пророк Мухаммед и возник ислам). Сайт kp.ru писал о поздравлении главы Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712717" frameborder="0"></iframe> Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU