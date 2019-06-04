Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке во время намаза
Вооруженные силы Украины во вторник, 4 июня, обстреляли северные окраины Донецка. Под огнем оказалась мечеть, где проходила служба в честь праздника Ураза-байрам.
"В 7.30 вооруженные формирования Украины открыли огонь по северу Донецка. Под обстрел попала мечеть. По предварительным данным, огонь велся из миномета. Есть попадания по территории мечети", - сообщил представитель Народной милиции ДНР РИА "Новости".
По предварительным данным, никто не пострадал. Напомним, Ураза-байрам это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. Это второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-Байрама - праздника жертвоприношения, совпадающего с последним днем хаджа (религиозное паломничество в город Мекка, где родился пророк Мухаммед и возник ислам). Сайт kp.ru писал о поздравлении главы Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина
Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU