2019-06-04T10:58:17+03:00
Происшествия

Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке во время намаза

Последователи ислама были на службе в честь праздника Ураза-байрам
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Верующие заметили четыре попадания оп куполу.Верующие заметили четыре попадания оп куполу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вооруженные силы Украины во вторник, 4 июня, обстреляли северные окраины Донецка. Под огнем оказалась мечеть, где проходила служба в честь праздника Ураза-байрам.

"В 7.30 вооруженные формирования Украины открыли огонь по северу Донецка. Под обстрел попала мечеть. По предварительным данным, огонь велся из миномета. Есть попадания по территории мечети", - сообщил представитель Народной милиции ДНР РИА "Новости".

По предварительным данным, никто не пострадал. Напомним, Ураза-байрам это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. Это второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-Байрама - праздника жертвоприношения, совпадающего с последним днем хаджа (религиозное паломничество в город Мекка, где родился пророк Мухаммед и возник ислам). Сайт kp.ru писал о поздравлении главы Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина

Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Tinder еще не передавал данные пользователей спецслужбам
Президент Турции вновь заявил о нежелании отказываться от С-400
Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы
Школьный автобус в Японии попал в ДТП: 15 детей в больнице
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов "Зенит"
В Нью-Йорке арестовали одного из фигурантов расследования Мюллера
Любителя дронов из России арестовали в Японии за незаконное проникновение на крышу
Лихачам и гонщикам могут запретить арендовать автомобили
Jay-Z стал первым миллиардером рэп индустрии
В МИД Украины заявили, что «скорректируют» отношение к ПАСЕ из-за приглашения России
Росстат назвал самые прибыльные отрасли
Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II
Собчак заступилась за BadComedian
Трамп: США и Великобританию объединяют общие ценности