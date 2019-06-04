Больше 20% выпускников пьют успокоительные таблетки из-за ЕГЭ

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-04T15:15:07+03:00

При этом половина родителей считает, что их детям не нужна психологическая помощь

Изменить размер текста: A A

Родители выпускников рассказали, что их дети испытывают нервное напряжение перед экзаменами. В этом признались практически 73% участников опроса проекта Дети Mail.ru. По словам родителей выпускников, их дети тратят на подготовку к экзаменам в среднем 10 часов в неделю.

- При этом каждый пятый занимается от 10 до 20 часов, треть тратит на учебу меньше 5 часов, еще 32% - от 5 до 10 часов, - говорится в исследовании.

Интересно, что половина родителей, признавших, что их дети нервничают перед экзаменом, все же считают, что психологическая помощь им при этом не требуется. Хотя по данным того же опроса, практически каждый пятый выпускник принимает успокоительные таблетки.

Родителям задавали вопросы и о подготовке к экзамену. Оказалось, что к репетиторам обращаются две трети всех выпускников. 19% выпускников занимается сразу у 3 специалистов, а 29% - у двух. Чаще всего в этом году обращались за дополнительными уроками по русскому языку, математике и иностранным языкам.

Как признаются родители выпускников, цены репетиторов им кажутся достаточно высокими - почти половина пожаловалась на завышенную стоимость учебного часа. В Москве и Санкт-Петербурге за урок берут от 1000 до 1500 рублей для почти трети выпускников, родители еще 22% смогли найти репетиторов, берущих от 500 до 1000 рублей.

В других городах услуги репетитора обходятся несколько дешевле, большая часть преподавателей готова получать за свой час работы от 500 до 1000 р, часть из них готовы брать и меньше. Кроме обязательных для сдачи экзаменов, выпускники активно выбирали обществознание, иностранные языки, физику, историю, биологию и химию.

ИСТОЧНИК KP.RU