В компании «Яндекс» прокомментировали информацию о запросе передать ключи шифрования

СЕГОДНЯ 18:13 2019-06-04T18:13:13+03:00

В компании сообщили, что выступают за исполнение законодательства без нарушения приватности данных пользователей

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В ответ на требование спецслужб о передаче ключей шифрования «Яндекс» выступил за исполнение законодательства без нарушения прав пользователей. Об этом сообщили в компании, где отметили, что законы о предоставлении информации спецслужбам можно выполнять, не нарушая приватности данных.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что к "Яндексу" обратились с требованием предоставить ключи шифрования. Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к "Яндексу", но ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети», - говорится в сообщении компании.

В пресс-службе «Яндекс» отметили, что «цель закона — соблюдение интересов безопасности». «Мы полностью разделяем важность этой цели. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей», - заявили в компании.

Кстати, накануне, 31 мая, Роскомнадзор внес мобильное приложение Tinder в реестр организаторов распространения информации.

ИСТОЧНИК KP.RU