2019-06-04T21:00:19+03:00
В мире

Новый мэр Риги призвал покончить с «искусственным институтам неграждан»

Об этом Дайнис Турлайс рассказал в интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Новый мэр Риги Дайнис ТурлайсНовый мэр Риги Дайнис ТурлайсФото: wikimedia.org
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Как сообщил в беседе с «Комсомолкой» новый мэр Риги Дайнис Турлайс (сменивший в этом кресле экс-градоначальника Нила Ушакова), от института «неграждан» в республике нужно отказаться как можно скорее:

— То, что у нас в Латвии до сих пор процветает институт «неграждан», — самая большая политическая ошибка со дня провозглашения независимости. Гордиться здесь абсолютно нечем, — рассказал «КП» 68-летний политик. — Чем быстрее мы откажемся и забудем об этом искусственно придуманном институте «неграждан», тем будет лучше для нашей страны. Те, кто здесь рождался с 1991 года, должны быть гражданами без любых оговорок.

Напомним, в двухмилионной республике свыше двухсот тысяч жителей, в основном русских, носят статус «неграждан» — скажем, не имеют возможности голосовать на выборах. Многим из них «не повезло» переехать в Прибалтику в советский период — например, по распределению на стройку нового завода. После развала СССР власти молодой республики стали считать их «оккупантами», уже почти 30 лет отказывая в элементарных правах.

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На прошлой неделе самый известный среди россиян мэр Риги, Нил Ушаков, официально подал в отставку по случаю избрания депутатом Европарламента. За 10 лет руководства столицей Латвии впечатления он оставил неоднозначные. Одни пеняли Ушакову на коррупционные скандалы, другие называли «защитником соотечественников» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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