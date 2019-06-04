Новый мэр Риги: Институт неграждан — самая большая политическая ошибка со дня провозглашения независимости Латвии

На прошлой неделе самый известный среди россиян мэр Риги, Нил Ушаков, официально подал в отставку по случаю избрания депутатом Европарламента. За 10 лет руководства столицей Латвии впечатления он оставил неоднозначные. Одни пеняли Ушакову на коррупционные скандалы, другие называли «защитником соотечественников».

Напомним, в двухмилионной республике свыше двухсот тысяч жителей, в основном русских, носят статус «неграждан» — скажем, не имеют возможности голосовать на выборах. Многим из этих людей «не повезло» переехать в Прибалтику в советский период — например, по распределению на стройку нового завода. А после развала СССР власти молодой республики стали считать их «оккупантами», уже почти 30 лет отказывая в элементарных правах. Аналогичная ситуация — в соседней Эстонии, где таких «апатридов» — 76 тысяч...

«КП» поговорила с главой крупнейшего города Прибалтики Дайнисом Турлайсом о проблемах русско-латвийских отношенийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

...И вот теперь Рижская дума избрала нового мэра — Дайниса Турлайса. 68-летний политик служил в Советской Армии, окончил Военную академию имени Фрунзе, прошёл Афганистан, имеет звание полковника.

«В 1989 году Турлайс был одним из разработчиков плана вывода советских войск из Афганистана — и есть мнение, что план этот благодаря тщательной проработке позволил уменьшить потери на финальном этапе войны», — поделился с «Комсмолкой» глава некоммерческой организации «Русский Мир Латвии» Руслан Панкратов, долгое время вместе с Турлайсом занимавший пост депутата Рижской думы.

Чем же новый мэр намерен заняться в городском хозяйстве в первую очередь — и, самое главное, что он думает об антироссийских санкциях и проблеме «неграждан»? Об этом политик и военный рассказал в эксклюзивном интервью «КП».

Нил Ушаков, официально подал в отставку по случаю избрания депутатом ЕвропарламентаФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Те, кто родился после 1991 года, должны стать гражданами без оговорок»

— Господин Турлайс, позвольте начать, наверное, с самого болезненного вопроса — с людей, у которых в главном документе написано «Alien’s Passport» (букв.: «паспорт чужака» — англ.).

— Наше будущее — только в цельном гражданском обществе. И это касается не только Риги, но и всей республики. То, что у нас в Латвии до сих пор процветает институт «неграждан», — самая большая политическая ошибка со дня провозглашения независимости. Гордиться здесь абсолютно нечем.

— Как, по-вашему, можно исправить эту ошибку?

— Только политической волей и осознанием того, что наше государство сильно единым обществом. И что, кроме ликвидации «безгражданства», нет иных стимулов укрепления нашей экономики, политики, социальной сферы и безопасности. Латвия должна быть такой же, как все страны Евросоюза. Чем быстрее мы откажемся и забудем об этом искусственно придуманном институте «неграждан», тем будет лучше для нашей страны. Те, кто здесь рождался с 1991 года, должны быть гражданами без любых оговорок.

— Вы упомянули о Латвии и Евросоюзе. Но многие другие члены ЕС, например, Германия, несмотря ни на что, укрепляют экономические связи с Москвой.

— Критикуя Россию вразрез здравому смыслу и национальным интересам, Латвия лишает себя возможности в будущем наладить более тесные политические и экономические отношения с восточным соседом. В вопросе санкций Латвия как страна-участница ЕС соблюдает общую сформулированную политику этого объединения — что, однако, не препятствует развивать сотрудничество за рамками установленных ограничений. Например, при заключении отдельных соглашений о взаимодействии с субъектами Российской Федерации. Несмотря на всё, между двумя странами сейчас наблюдаются позитивные экономические тенденции, и это радует. (Так, за 9 месяцев 2018 года — более поздней статистики пока нет — экспорт товаров из Латвии в Россию возрос на 6,3%, до $348 млн. — прим. ред.).

Вернуть столице лоск

— Каковы ваши приоритеты на посту мэра Риги — любимого места отдыха для многих россиян?

— Приоритет — открытость и максимальная эффективность в решении даже самых сложных проблем — пусть даже поначалу они кажутся нерешаемыми. Безусловно, с привлечением только высококлассных специалистов вне зависимости от национальности и партийной принадлежности. Это в интересах всех рижан. И, как прежде, я был и буду открытым для самых разных мнений.

— Чем планируете заняться в первую очередь?

— Вопросами городского транспорта и инфраструктуры. Надо выяснить реальное состояние городских мостов, на какой стадии их ремонт и с какими трудностями столкнулись ремонтники и строители. Следующее — дорожное движение и борьба с пробками. Наконец, надо обратить самое пристальное внимание на работу предприятия «R gas namu p rvaldnieks» [муниципальная фирма, главный поставщик услуг ЖКХ для многоквартирных домов — ред.]. Особенно что касается счетов за коммунальные платежи, налогов на недвижимость или землю. При этом подчеркну: полагать, будто после переизбрания мэра везде сразу станет солнечно и красочно, — заблуждение.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Риги Нил Ушаков задержан по делу о коррупции. Якобы его уже везут в суд, откуда он отправится в следственный изолятор. Об этом журналистам рассказал экс-депутат рижской Думы Руслан Панкратов. Однако в партии «Центр согласия», куда раньше входил Панкратов, «Комсомолке» сообщили, что информация о задержании градоначальника - фейк. При этом в кабинете Ушакова действительно провели обыски с изъятием документов. Речь идет о якобы хищении бюджетных средств (подробности).