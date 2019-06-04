Вооруженный ножами мужчина напал на полицейский патруль в Париже

СЕГОДНЯ 20:53 2019-06-04T20:53:13+03:00

Правоохранители выстрелили ему в руку и задержали при попытке бегства

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Вооруженный двумя ножами мужчина напал на полицейский патруль в Париже.

Инцидент произошел во вторник, 4 июня, в районе рынка на улице Конвенсьон в центре латинского квартала. Правоохранители ехали на велосипедах, когда на них набросился неизвестный. Мужчина угрожал стражам порядка оружием, а потом схватил средство передвижения одного из них и бросил в толпу.

Один из полицейских выстрелил агрессивному прохожему в руку, после чего он попытался сбежать, однако был схвачен и задержан. Кроме нападавшего никто не пострадал.

Известно, что раньше он уже оказывался в полиции из-за небольших правонарушений. Поводов воспринимать случившееся как теракт, нет, передает Le Parisien.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее серия нападений была совершена в австралийском Дарвине. Вооруженный обрезом мужчина убил не менее четырех человек и ранил еще двоих.

ИСТОЧНИК KP.RU