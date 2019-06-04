2019-06-04T16:06:02+03:00
Происшествия

Не менее четырех человек погибли при стрельбе в австралийском Дарвине

Вооруженный обрезом мужчина устроил настоящую бойню в местной гостинице [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стрелка задержали и поместили под стражуСтрелка задержали и поместили под стражуФото: скриншот с видео
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По меньшей мере четыре человека погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы в австралийском городе Дарвин в минувший понедельник, 3 июня.

По словам очевидцев, сначала вооруженный обрезом мужчина нагрянул в местную гостиницу Palms Motel. Он заходил практически в каждый номер, стреляя по постояльцам на поражение (всего насчитали около 20 выстрелов), а потом спокойно покинул место происшествия.

Задержание стрелка, убившего не менее четырех человек в Австралии.

Дальше, по версии правоохранителей, он отправился в сторону жилого комплекса в другом районе города, где убил одного человека. Всего же стрелок посетил порядка пяти мест, в том числе автозаправку и парк. В полиции до сих пор не могут точно сказать, ко скольким преступлениям причастен этот мужчина, однако случившееся не рассматривается как теракт.

Примечательно, что спустя примерно час после первого нападения стрелок сам позвонил в дежурную часть и попросил поместить под стражу. Мужчину задержали. Оказалось, что все это время стражи порядка гонялись за 45-летним экс-заключенным, досрочно освобожденным в январе этого года. У него на ноге все еще был электронный браслет слежения, передает портал News.Com.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один массовый расстрел был осуществлен австралийцем в апреле 2019-го. Мужчина по имени Брентон Таррант ворвался в мечеть в новозеландском Крайстчерче и убил 50 человек, еще полсотни пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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