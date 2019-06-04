Появилось видео госпитализации Бари Алибасова
Музыкант и композитор Бари Алибасов госпитализирован в токсикологическое отделение института имени Склифосовского. Шоумен получил сильный ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки канализационных труб.
Сайт kp.ru писал о том, что артиста забрали из его московской квартиры на Мерзляковском переулке вечером во вторник, 4 июня. Оказалось, что мужчина принял опасную жидкость за обычную воду и без раздумий глотнул.
Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб.
На кадрах предоставленного "КП" видео 71-летнего Бари Каримовича выводят из подъезда под руки. Шоумен выглядит довольно ослабевшим и медленно передвигается. Его заводят в карету "скорой помощи", которая тут же срывается с места.
Медики начали откачивать мужчину прямо в машине и даже вызвали на подмогу группу токсикологов, однако позже было решено отвезти пострадавшего в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU