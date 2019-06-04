Появилось видео госпитализации Бари Алибасова

СЕГОДНЯ 22:15 2019-06-04T22:18:30+03:00

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Музыкант и композитор Бари Алибасов госпитализирован в токсикологическое отделение института имени Склифосовского. Шоумен получил сильный ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки канализационных труб.

Сайт kp.ru писал о том, что артиста забрали из его московской квартиры на Мерзляковском переулке вечером во вторник, 4 июня. Оказалось, что мужчина принял опасную жидкость за обычную воду и без раздумий глотнул.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kp.ru/video/embed/712899" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб.

На кадрах предоставленного "КП" видео 71-летнего Бари Каримовича выводят из подъезда под руки. Шоумен выглядит довольно ослабевшим и медленно передвигается. Его заводят в карету "скорой помощи", которая тут же срывается с места.

Медики начали откачивать мужчину прямо в машине и даже вызвали на подмогу группу токсикологов, однако позже было решено отвезти пострадавшего в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU