2019-06-04T22:18:30+03:00
Происшествия

Появилось видео госпитализации Бари Алибасова

Шоумен по ошибке выпил жидкость для прочистки канализационных труб [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки трубБари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки трубФото: Борис КУДРЯВОВ
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Музыкант и композитор Бари Алибасов госпитализирован в токсикологическое отделение института имени Склифосовского. Шоумен получил сильный ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки канализационных труб.

Сайт kp.ru писал о том, что артиста забрали из его московской квартиры на Мерзляковском переулке вечером во вторник, 4 июня. Оказалось, что мужчина принял опасную жидкость за обычную воду и без раздумий глотнул.

Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб.

На кадрах предоставленного "КП" видео 71-летнего Бари Каримовича выводят из подъезда под руки. Шоумен выглядит довольно ослабевшим и медленно передвигается. Его заводят в карету "скорой помощи", которая тут же срывается с места.

Медики начали откачивать мужчину прямо в машине и даже вызвали на подмогу группу токсикологов, однако позже было решено отвезти пострадавшего в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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