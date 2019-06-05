Госдепартамент: США и Россия запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями

СЕГОДНЯ 04:49 2019-06-05T05:04:04+03:00

В госдепартаменте США сообщили о встречах с представителями России по вопросам контроля над вооружениями Фото: REUTERS

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Соединенные Штаты и Россия планируют провести встречи, на которых будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями. Об этом сообщила в интервью Defense One помощник госсекретаря по проблемам международной безопасности Андреа Томпсон, прибывшая в Сингапур на международный форум.

Когда ее спросили, почему она на полях нынешнего форума не обсуждала вопросы о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с российскими коллегами, Томпсон сказала, что «это не тот уровень».

«У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий. Я ожидаю их проведения на другом уровне. Нам предстоят некоторые дискуссии», - пояснила помощник Майкла Помпео.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в апреле госсекретарь США заявил, что заключенный в 2010 году Договор о стратегических наступательных вооружениях должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант. По его словам, стороны находятся «в самом начале обсуждения о продлении договора», и президент Дональд Трамп намерен добиться надежного соглашения.

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ИСТОЧНИК KP.RU