2019-02-07T21:26:21+03:00
Политика

Россия предложила США уничтожить установки под «Томагавки»

Так же американцы должны ликвидировать свои беспилотники и ракеты-мишени, что бы вернуться к выполнению Договору о ракетах средней и меньшей дальности
Иван ГРАЧЕВ
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Унифицированная корабельная американская установка вертикального пуска для управляемых ракет MK41 на крейсере CG-70 «Озеро Эри». Фото WikipediaУнифицированная корабельная американская установка вертикального пуска для управляемых ракет MK41 на крейсере CG-70 «Озеро Эри». Фото Wikipedia
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Минобороны России выдало Америке жесткий ответ на предложение Москве уничтожить нашу ракету 9М729 ради сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот Договор подписали от имени СССР и США еще Горбачев и Рейган. И он предусматривал ликвидацию всех ракет дальностью от 500 до 5000 километров. Это нужно было для того, чтобы у главных ядерных держав не было ракет, придвинутых к территории друг друга, которыми можно было бы застать противника врасплох. Ведь такая ракета летит до цели всего 3-5 минут. И страна, подвергнутая нападению, не успевает дать на атаку ответ.

Однако США объявили в начале 2019 года, что выходят из ДРСМД под предлогом того, что у России появилась ракета 9М729, которая летит на более чем 500 км. Минобороны России это обвинение опровергало и даже показывало эту ракету иностранным военным атташе, доказывая, что такая ракета не может лететь свыше 480 км.

США остались непреклонны. И дали Москве полгода на то, чтобы ликвидировать «изделие 9М729».

И вот представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков озвучил ответ американцам.

- Российское военное ведомство категорически отвергает необоснованные утверждения о нарушении Россией своих обязательств по Договору, - заявил Конашенков. - Со стороны США не было приведено никаких доказательств, подтверждающих их позицию.

При этом генерал Конашенков дал понять, что именно США не первый год реально нарушают требования ДРСМД. И сделал американцам встречное предложение, достойное троллинга высшего уровня. Впрочем, требование вполне серьезное, показывающее всю лукавость позиции США.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ

Российский генерал открытым текстом перечислил — что Америка должна уничтожить из своих арсеналов:

- Минобороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия ДРСМД (то есть, в течение полугода, - ред.) принять меры по возвращению к соблюдению Договора путем уничтожения:

1) развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет «Tomahawk»; (установки морского и воздушного базирования под запрет по Договору РСМД не подпадают, - ред)

2) ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности;

3) ударных беспилотных летательных аппаратов, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина «крылатая ракета наземного базирования».

То есть, американцы кивают (причем, бездоказательно) на одну нашу ракету, а сами нарушают ДРСМД как минимум по трем пунктам.

А «на прощенье» Конашенков добавил, что «в Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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