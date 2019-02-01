Америка выпустила ракетного джина: чем ответит Россия

Сенсационное (хотя и ожидаемое) сообщение свалилось под конец недели: США заявили о выходе со 2 февраля из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Америка объяснила это тем, что Россия «нарушила» условия Договора. Причем США будут выходить из этого соглашения полгода. За это время власти США примут пакет документов, который полностью развязывает руки Вашингтону по разработке двух классов ракет - средней и меньшей дальности.

Чем это грозит России и остальному миру? Попытаемся ответить на этот и другие вопросы.

СПРАВКА КП»

ДРСМД подписали в 1987 году Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 5500 километров.

1. Какие претензии у Вашингтона к Москве?

Главная претензия - наша ракета 9М729. Американские спецы считают, что она выходит за рамки параметров Договора. Хотя Москва пошла на беспрецедентный шаг - показала в январе 2019-го иностранным военным атташе ракету и растолковала, что она не может летать дальше 500 км.

Но военные атташе США и их самые близкие союзники по НАТО на этот показ ракеты демонстративно не пришли. Стало понятно - Американцам просто нужен предлог, чтобы разорвать Договор.

2. Чем обеспокоены наши военные?

Москва считает, что установка систем ПРО США в Европе может легко преобразоваться из оборонительного в наступательное оружие (ударные ракеты «Томагавк» в таком случае могут достать чуть ли не до Урала). Плюс - американские ракеты-мишени и беспилотники, которые полностью подпадают под запрещенные ДРСМД параметры.

3. Чем это грозит миру?

Прежде всего - разрушается вся система мировой безопасности. Лопаются «наручники», которые удерживал ракетно-ядерного джина.

США будут разрабатывать более совершенные ракеты средней и меньшей дальности. И, хотя Вашингтон заявляет, что не намерен возвращать свои ракеты в Европу, это неизбежно случится.

Более того, Пентагон уже заявил, что успешно испытана некая суперпушка, стреляющая аж на 1600 км. Но таких «артиллерийских орудий» не существует в природе. Скорее всего, речь идет об установке, стреляющей ракетами на такую дальность. Возможно, именно ее США будут устанавливать в Европе (а это значит, что Пентагон уже давно пренебрегал требованиями ДРСМД и втихаря нарушал его).

4. Как будем реагировать?

Москва уже не раз заявляла, что в случае выхода США из Договора, ответ будет найдет быстро и не слишком затратный. Ибо в России разработан целый выводок уникальных гиперзвуковых и высокоточных систем, против которых у США и НАТО нет противоядия. Часть этой грозной техники уже принята на вооружение. И естественно, те боевые системы США, которые появятся в Европе, будут взяты на прицел Российской армией. Нельзя исключать, что Москве придется вносить коррективы в свою военную доктрину и план боевой применения как обычных вооружений, так и ядерных. В любом случае «убитый» ДРСМД будет означать, что один из важнейших «предохранителей» мира от войны (холодной или горячей) перегорел...

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