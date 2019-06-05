2019-06-05T08:20:07+03:00
Общество

Российские ученые назвали самые полезные ягоды

При их выращивании не применяются различные вредные вещества
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российские ученые назвали самые полезные ягодыРоссийские ученые назвали самые полезные ягодыФото: Павел КЛОКОВ
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Российские эксперты назвали самые полезные и безопасные ягоды. Ими оказались брусника и голубика. По мнению ученых, при их выращивании не применяются различные вредные вещества.

При этом в погоне за богатым урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их в меньшей мере полезными.

- Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, потому что та клубника, которая сейчас везде продается, массового производства. Продукт хорошо выглядит, хорошо пахнет, но по вкусу он отличается и очень сильно отличается с точки зрения химического состав, - прокомментировал врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

Специалист уточнил, что те ягоды, которые не культивируются – голубика или брусника, с точки зрения пользы занимают первое место, хотя и являются менее доступными, сообщает "РИА-Новости".

Более того, врач-диетолог Клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова подчеркнула, что в целом ягоды очень полезны и богаты витаминами и микроэлементами, такими как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь, силен.

А черника и голубика, как заявили эксперты, богата флавоноидами. Это вещества, которые при попадании в организм активируют работу ферментов, в сравнении с другими ягодами, они являются лидерами по их количеству в составе.

Эксперты заявили что есть ягоды можно ежедневно. Дневная порция должна составлять 100-120 граммов, при этом чтобы получить положительный эффект для здоровья от полезных витаминов, содержащихся в ягодах, их нужно употреблять как минимум 3 раза в неделю.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский кардиохирург рассказал, какие ягоды хорошо влияют на сердце. Помимо черники позитивно сказываются все ягоды темно-фиолетовой и темно-бордовой окраски

ИСТОЧНИК KP.RU

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