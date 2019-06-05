Среди ликвидаторов Чернобыльской АЭС нашли темнокожего солдата

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-05T11:19:52+03:00

Ранее сериал HBO о катастрофе на атомной электростанции подвергли критике за отсутствие расового разнообразия среди актеров

Изменить размер текста: A A

После громкого скандала вокруг нового сериала HBO "Чернобыль, украинские журналисты выяснили, что в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС активно принимал участие темнокожий солдат. Напомним, ранее киноленту подвергли критике за отсутствие расового разнообразия среди актеров.

Солдата зовут Игорь Хиряк. Он родился в 1967 году и сейчас живет в Череповце. В середине 80-х он служил в 210-й понтонно-мостовой бригаде. Это объединение инженерных войск Украины, которое базировалось в Киеве. В состав подразделения входила часть № 75110, в которой и служил Хиряк.

Солдаты этой части ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы с апреля 1986 по ноябрь 1990 года, сообщает портал theBabel.

К слову, в апреле 2016 года Игорь Хиряк опубликовал в соцсети фотографии из Чернобыля. В том числе благодарственную грамоту за "образцовое выполнение долга перед Родиной".

Ранее сайт kp.ru британская сценаристка осудила культовый сериал Чернобыль" из-за отсутствия актеров разных рас. Она отметила, что в стране так много прекрасных темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли в сериале. Позже в сети началась мощная травля Карлы Мари Свит, ей посоветовали учить историю.

Чернобыль (Мини-сериал) Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU