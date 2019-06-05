2019-06-05T12:01:44+03:00
В мире

Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, который угрожал взрывом на базе ВВС

В правоохранительных органах заявили, что оцепление на дорогах сохранится "до дальнейших распоряжений"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, который угрожал взрывом на базе ВВСПолиция Новой Зеландии задержала мужчину, который угрожал взрывом на базе ВВСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полицейские Новой Зеландии сообщили о задержании на базе ВВС страны в Окленде мужчины, от которого ранее поступили угрозы о взрыве.

- Мужчина был взят под стражу без происшествий на базе ВВС Whenuapai, он дает показания полиции, - отметили в полиции.

Как подчеркнули местные правоохранительные органы, оцепление на дорогах сохранится "до дальнейших распоряжений".

Ранее местные СМИ сообщили, что вооруженная полиция и экстренные службы направлены в сторону базы ВВС Новой Зеландии на западе Окленда после "поступивших угроз" от неизвестного. Дороги вокруг места инцидента были оцеплены.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале текущего года в США полиция арестовала готовивших взрывы четырех человек. У молодых людей нашли взрывные устройства, которые они планировали привести в действие в мусульманском поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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