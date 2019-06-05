2019-06-05T12:37:22+03:00
В мире

Зеленский расскажет украинцам о плюсах вступления страны в НАТО

Политик подчеркнул, что членство в альянсе и ЕС является стратегическим курсом Украины, который закреплен в конституции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский расскажет украинцам о плюсах вступления страны в НАТОЗеленский расскажет украинцам о плюсах вступления страны в НАТОФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал рассказать украинцам о преимуществах НАТО.

- Это наш выбор и наш курс. Я всегда говорил, что у нас курс в Европу, это закреплено в конституции Украины. А курс в НАТО - это прежде всего безопасность Украины и уровень нашей армии, - подчеркнул политик.

Политик отметил, что членство в альянсе и ЕС является стратегическим курсом страны, который закреплен в конституции.

- Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум и Украина обязательно будет в НАТО", - сказал политик в интервью телеканалу "1+1".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель со своим первым визитом в качестве президента. В администрации украинского лидера заявили, что он «напомнит европейским друзьям о сотнях погибших и раненых в Донбассе детей».

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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