Зеленский расскажет украинцам о плюсах вступления страны в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал рассказать украинцам о преимуществах НАТО.
- Это наш выбор и наш курс. Я всегда говорил, что у нас курс в Европу, это закреплено в конституции Украины. А курс в НАТО - это прежде всего безопасность Украины и уровень нашей армии, - подчеркнул политик.
Политик отметил, что членство в альянсе и ЕС является стратегическим курсом страны, который закреплен в конституции.
- Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум и Украина обязательно будет в НАТО", - сказал политик в интервью телеканалу "1+1".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель со своим первым визитом в качестве президента. В администрации украинского лидера заявили, что он «напомнит европейским друзьям о сотнях погибших и раненых в Донбассе детей».
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU