Зеленский расскажет украинцам о плюсах вступления страны в НАТО

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-05T12:37:22+03:00

Политик подчеркнул, что членство в альянсе и ЕС является стратегическим курсом Украины, который закреплен в конституции

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал рассказать украинцам о преимуществах НАТО.

- Это наш выбор и наш курс. Я всегда говорил, что у нас курс в Европу, это закреплено в конституции Украины. А курс в НАТО - это прежде всего безопасность Украины и уровень нашей армии, - подчеркнул политик.

Политик отметил, что членство в альянсе и ЕС является стратегическим курсом страны, который закреплен в конституции.

- Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум и Украина обязательно будет в НАТО", - сказал политик в интервью телеканалу "1+1".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель со своим первым визитом в качестве президента. В администрации украинского лидера заявили, что он «напомнит европейским друзьям о сотнях погибших и раненых в Донбассе детей».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712891" frameborder="0"></iframe> Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU