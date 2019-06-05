2019-06-05T13:31:45+03:00
Общество

Министр культуры открыл памятник Пушкину в Шереметьево

Поэт встал в атриуме зоны вылета терминала E
Григорий ЛЕОРДА
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Генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко и министр культуры РФ Владимир Мединский во время церемонии открытия памятника А.С. Пушкину Фото: Антон Великжанин/ТАССГенеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко и министр культуры РФ Владимир Мединский во время церемонии открытия памятника А.С. Пушкину Фото: Антон Великжанин/ТАСС
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Министр культуры Владимир Мединский в среду, 5 июня, открыл памятник Пушкину в Шереметьево. Напомним, международный аэропорт получил имя великого русского поэта 31 мая, указом президента России Владимира Путина. Это произошло в рамках проекта "Великие имена России".

"Я рад сказать эту фразу: добро пожаловать в Международный аэропорт Шереметьево имени Пушкина. Указ президента РФ о присвоении 44 аэропортам России имен наших выдающихся соотечественников - это достойное завершение конкурса, который проходил на протяжении нескольких месяцев, когда мы выбирали имена великих наших исторических деятелей культуры, имена которых будут носить воздушные гавани России. Проект оправдал себя как современный и своевременный, он позволит использовать воздушные ворота нашей страны для популяризации нашей богатой, великой истории и культуры", - приводит слова министра ТАСС.

Автором скульптуры стал народный художник России, действительный член академии художеств Александр Бурганов. По информации пресс-службы аэропорта, на корешке переплета книги, которую держит поэт, есть QR-код. С его помощью пассажиры могут скачивать произведения Пушкина в аудиоформате. Памятник был установлен в атриуме зоны вылета терминала E.

ИСТОЧНИК KP.RU

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