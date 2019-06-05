Матвиенко: решение об участии российской делегации в ПАСЕ будет принято до середины июня

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-05T13:51:54+03:00

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Решение о возобновлении участия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будет принято до середины июня текущего года. Соответствующие заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 5 июня.

«Я думаю, что до середины июня такое решение Российской Федерацией будет принято, после рассмотрения на межведомственной комиссии МИД и необходимых политических решений», - сказала спикер Совфеда.

Как писал ранее сайт kp.ru, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 3 июня профильный комитет ПАСЕ предложил российской делегации принять участие в июньской сессии текущего года и направить необходимые для этого документы. Ранее, в Кремле заявили, что Москва заинтересована в работе в ПАСЕ только на равноправных условиях.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и ряда других полномочий из-за событий на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU