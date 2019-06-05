Зеленский предложил бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-05T17:50:36+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил крупным бизнесменам инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

Ранее глава государства уже встретился с несколькими представителями данной сферы, которых, к слову, не так уж и много. Еще одно такое мероприятие планируется провести в течение месяца.

"У нас есть план, мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что мы уверены, что Донбасс точно вернется", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

При этом он подчеркнул, что уже успел обсудить эту тему с одним из богатейших украинских предпринимателей Виктором Пинчуком. По словам президента, их встреча была связана с планами сделать бывшего главу государства Леонида Кучму руководителем киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее он уже занимал этот пост, однако в прошлом году оставил его, сославшись на усталость и возраст. Однако уже в среду, 5 июня, представлял делегацию на новой встрече в старом формате.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710390" frameborder="0"></iframe> Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU