2019-06-05T20:24:18+03:00
Политика

Украина решила создать четвертую базу ВМС

Войска Военно-морских сил развернутся в Очакове Николаевской области
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти Украины планируют создать новую базу ВМСВласти Украины планируют создать новую базу ВМСФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
Изменить размер текста:

Власти Украины планируют создать новую, четвертую базу Военно-морских сил страны. Сейчас такие объекты расположены в Одессе, Николаеве и Бердянске.

Новой точкой развертывания войск может стать Очаков Николаевской области. В среду, 5 июня, кабинет министров Украины решил передислоцировать туда четыре единицы ВМС, которые сейчас находятся в Одессе.

Речь идет о среднем десантном корабле "Юрий Олефиренко", буксире "Корец", артиллерийских катерах АКА-02 и "Ровно". Первый раньше входил в состав 5-й бригады надводных кораблей и базировался на Южной базе ВМБ, передает "Думская".

Сайт kp.ru писал о том, что киевские власти еще в прошлом году заявили о необходимости увеличения своего присутствия в Азовском море. Тогда была создана база в Бердянске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Белянкина
Осмотр фрагментов президентского Ту-154 указывает на ошибку экипажа
В Великобритании прошли торжества в честь 75-летия высадки в Нормандии
В Тульской области открылся завод китайского автоконцерна Great Wall
Партия Савченко примет участие в выборах в Раду
Россия и Китай выступили за восстановление жизнеспособности ДРСМД
Правительство Украины инициировало увольнение 13 губернаторов
Дипломаты посольства представят Россию на торжествах в честь высадки союзников в Нормандии
Путин о переданных Китаем пандах: "Это знак особого доверия"
Путин: Россия и Китай будут развивать расчеты в нацвалютах
Контактная группа договорилась о подготовке нового соглашения о прекращении огня
Фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован на два месяца
Начальник центра ЦНИИМаш арестован по обвинению в госизмене
Дьяконов: Заявление о поддержке Кокойты - личная инициатива члена Народной партии, политсовет это не обсуждал.
Зеленский надеется, что ЕС ужесточит санкции против России
Зеленский предложил бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса
Туск: ЕС сохранит финансовую поддержку Киева
Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ
ЕК намерена начать санкционную процедуру против Италии из-за чрезмерного госдолга
Названы лучшие вузы России
UEFA оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч евро за сексуальную пробежку в финале Лиги Чемпионов