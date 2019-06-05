Украина решила создать четвертую базу ВМС

СЕГОДНЯ 20:24 2019-06-05T20:24:18+03:00

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Власти Украины планируют создать новую, четвертую базу Военно-морских сил страны. Сейчас такие объекты расположены в Одессе, Николаеве и Бердянске.

Новой точкой развертывания войск может стать Очаков Николаевской области. В среду, 5 июня, кабинет министров Украины решил передислоцировать туда четыре единицы ВМС, которые сейчас находятся в Одессе.

Речь идет о среднем десантном корабле "Юрий Олефиренко", буксире "Корец", артиллерийских катерах АКА-02 и "Ровно". Первый раньше входил в состав 5-й бригады надводных кораблей и базировался на Южной базе ВМБ, передает "Думская".

Сайт kp.ru писал о том, что киевские власти еще в прошлом году заявили о необходимости увеличения своего присутствия в Азовском море. Тогда была создана база в Бердянске.

ИСТОЧНИК KP.RU