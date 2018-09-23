Корабли ВМС Украины следуют в Азовское море для создания военной базы

СЕГОДНЯ 14:02 2018-09-23T14:02:19+03:00

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Украинские корабли приблизились к берегам Крыма по пути в Бердянск Запорожской области, где планируется создание новой военно-морской базы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" были замечены в исключительной экономической зоне России. Корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ в соответствии с нормами международного морского права взяли суда под свое сопровождение.

По данным "Украинского военного портала", "Донбасс" и "Корец" вышли из Западной военно-морской базы в Одессе еще в четверг, 20 сентября. Теперь они должны перейти из Черного в Азовское море через Керченский пролив, чтобы стать "основой" для создания новой базы.

Напомним, что несколько дней назад министр иностранных дел Украины заявил о необходимости увеличения присутствия страны в Азовском море, которое Россия якобы "оккупировала".