Депутат ВР сообщил, что Ющенко заподозрили в сговоре с Януковичем

СЕГОДНЯ 01:59 2019-06-06T02:48:44+03:00

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Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил, что в отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко начато уголовное расследование по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

«Сенсационная новость. Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191, часть 5 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о резиденции «Межигорье», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Лещенко, он был свидетелем по этому делу и может «ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовал в сговоре» с отстраненным от должности в результате госпереворота 2014 года бывшим президентом страны Виктором Януковичем.

Украинский парламентарий утверждает, что два экс-лидера Незалежной в 2007 году вывели резиденцию из госсобственности в пользу некой фиктивной донецкой фирмы, что и позволило потом Януковичу «строить в Межигорье персональный рай».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/628289" frameborder="0"></iframe> Экскурсия по дому Януковича.Корреспонденты «Комсомолки» побывали в резиденции беглого президента Украины

ИСТОЧНИК KP.RU