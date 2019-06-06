2019-06-06T02:48:44+03:00
Политика

Депутат ВР сообщил, что Ющенко заподозрили в сговоре с Януковичем

Бывшему президенту Украины предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией «Межигорье»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото: ТАСС/Владимир СиндеевБывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото: ТАСС/Владимир Синдеев
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Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил, что в отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко начато уголовное расследование по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

«Сенсационная новость. Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191, часть 5 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о резиденции «Межигорье», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Лещенко, он был свидетелем по этому делу и может «ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовал в сговоре» с отстраненным от должности в результате госпереворота 2014 года бывшим президентом страны Виктором Януковичем.

Украинский парламентарий утверждает, что два экс-лидера Незалежной в 2007 году вывели резиденцию из госсобственности в пользу некой фиктивной донецкой фирмы, что и позволило потом Януковичу «строить в Межигорье персональный рай».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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