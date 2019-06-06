США и Мексика не смогли договориться по пошлинам и мигрантам
Соединенные Штаты и Мексика не смогли договориться по вопросу о пошлинах на мексиканские товары, введенных из-за мигрантов на границе. Заключить соглашение, которое удовлетворило бы обе стороны, на встрече в Вашингтоне не удалось, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в американской администрации.
Между тем, президент США отметил прогресс по проблеме с нелегалами, достигнутый во время прошедших переговоров с делегацией из Мехико.
«Дискуссии в Белом доме с представителями Мексики по иммиграции на сегодня закончились. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!» - написал на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп уточнил, что переговоры возобновятся в четверг, и напомнил, что если договориться по-хорошему так и не получится, 5-процентные пошлины «будут введены в понедельник», 10 июня, а потом, «согласно плану» будут повышаться каждый месяц на 5%.
«Чем выше пошлины, тем больше компаний, которые вернутся в США!» - добавил Трамп.
ИСТОЧНИК KP.RU