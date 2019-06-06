Трамп: Мексика «хочет договориться» с США по пошлинам

СЕГОДНЯ 01:33 2019-06-06T01:43:50+03:00

По словам американского лидера, делегация из Мехико направляется в Вашингтон на переговоры о торговле и мигрантах

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Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам, что в Вашингтон направляется мексиканская делегация, чтобы попытаться договориться по поводу пошлин и мигрантов на границе.

«Мексика, знаете, хочет договориться. Сейчас вся их делегация едет, вероятно, в Белый дом на переговоры с нашими», - сказал он репортерам после переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром.

Трамп предположил, что представители Мехико «хотят что-то сделать», чтобы разрешить возникшие проблемы, поэтому и отправили в Вашингтон «своих ключевых людей», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США со своей страницы в Twitter объявил, что Соединенные Штаты с 10 июня вводят 5%-ные ввозные пошлины на все мексиканские товары, а потом каждый месяц будут их повышать еще на 5%, пока власти Мексики не решат проблему с нескончаемым потоком нелегалов, которые пытаются попасть на американскую территорию из соседней страны.

ИСТОЧНИК KP.RU