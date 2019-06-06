2019-06-06T07:13:59+03:00
Политика

Бывший украинский министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Червоненко считает, что новым властям Незалежной нужно прямо предложить России «перевернуть страницу» в испорченных отношениях
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений ЧервоненкоБывший министр транспорта и связи Украины Евгений ЧервоненкоФото: YouTube
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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что в испорченных отношениях с «северным соседом» виноваты прежние власти Незалежной, которые постоянно обманывали Россию и нарушали двусторонние договоренности.

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», - сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Евгений Червоненко убежден, что теперь Киев должен напрямую предложить Москве «перевернуть страницу» и налаживать отношения с российской стороной. Кроме того, бывший министр считает, что чтобы разрешить, наконец, внутриукраинский конфликт на юго-востоке страны, новым властям необходимо вести диалог с Москвой, а не «заходить в тупик».

«В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе», - подытожил Червоненко.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее он неоднократно говорил о том, что недружественное, а зачастую и откровенно враждебное отношение нынешней Украины к нашей стране в итоге оборачивается против самой Незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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