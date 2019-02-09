На Украине сетуют: лучшие летчики-испытатели и конструкторы уезжают в Россию
По словам экс-министра транспорта и связи, квалифицированные специалисты покидают Незалежную из-за безденежья и бесперспективности
На Украине рассказали про отток специалистов в РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала NewsOne пожаловался на «утечку мозгов»: квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели и конструкторы уезжают в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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