2019-02-09T05:48:38+03:00
Политика

На Украине сетуют: лучшие летчики-испытатели и конструкторы уезжают в Россию

По словам экс-министра транспорта и связи, квалифицированные специалисты покидают Незалежную из-за безденежья и бесперспективности
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На Украине рассказали про отток специалистов в РоссиюНа Украине рассказали про отток специалистов в РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала NewsOne пожаловался на «утечку мозгов»: квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели и конструкторы уезжают в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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