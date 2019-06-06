Протестующие в Судане пытались штурмом вызволить экс-президента из тюрьмы

СЕГОДНЯ 07:53 2019-06-06T07:53:57+03:00

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Сторонники свергнутого президента Судана Омара аль-Башира попытались взять штурмом центральную тюрьму Кобер на севере столицы страны Хартума, чтобы вызволить заключенного в темницу бывшего главу государства, сообщает телеканал Al-Arabiya.

По его данным, в отчаянной попытке освободить аль-Башира и его сподвижников, которые тоже находятся в тюрьме Кобер, принимали участие более ста человек. Силы безопасности отразили атаку, несколько нападавших арестованы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле в Судане произошел госпереворот, власть в стране взял на себя военный совет, а президент Омар аль-Башир был отстранен от власти и взят под стражу. Его обвиняют в финансировании терроризма и коррупции, а также в подстрекательстве и даже непосредственном участии в убийствах демонстрантов.

Совет пообещал в течение двух лет передать власть избранному гражданскому правительству, а граждане страны вышли на улицы с требованием сделать это немедленно. В результате не прекращающихся в стране народных протестов и беспорядков уже погибли около 60 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU