СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-01T16:44:07+03:00

Военные Судана открыли огонь по протестующим в Хартуме Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Военные Судана открыли огонь по протестующим в центре Хартума у штаб-квартиры главного командования Вооруженных сил страны.

Как сообщают РИА-Новости после начала стрельбы сотни демонстрантов укрылись в мечети Джаме Хартум, которая расположена неподалёку.

По мнению армии Судана, лагерь забастовщиков превратился в угрозу правопорядку и безопасности.

Напомним, в апреле министр обороны Судана заявил о переходе власти под контроль Военному Совету на переходный период и приостановки действия конституции. Армия ни раз заявляла, что готова вернуть власть гражданскому правительству досрочно и военные не стремятся к узурпации власти, однако в стране начались акции протеста с требованием передачи власти.

Как сообщал ранее сайт kp.ru,14 мая неизвестные открыли огонь по участникам протестных акций, которые требуют передачи власти гражданскому правительству. Жертвами инцидента тогда стали не менее шести человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702494" frameborder="0"></iframe> В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU