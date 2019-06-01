Военные Судана открыли огонь по протестующим в Хартуме
Военные Судана открыли огонь по протестующим в центре Хартума у штаб-квартиры главного командования Вооруженных сил страны.
Как сообщают РИА-Новости после начала стрельбы сотни демонстрантов укрылись в мечети Джаме Хартум, которая расположена неподалёку.
По мнению армии Судана, лагерь забастовщиков превратился в угрозу правопорядку и безопасности.
Напомним, в апреле министр обороны Судана заявил о переходе власти под контроль Военному Совету на переходный период и приостановки действия конституции. Армия ни раз заявляла, что готова вернуть власть гражданскому правительству досрочно и военные не стремятся к узурпации власти, однако в стране начались акции протеста с требованием передачи власти.
Как сообщал ранее сайт kp.ru,14 мая неизвестные открыли огонь по участникам протестных акций, которые требуют передачи власти гражданскому правительству. Жертвами инцидента тогда стали не менее шести человек.
В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы
ИСТОЧНИК KP.RU