2019-06-01T16:44:07+03:00
В мире

Военные Судана открыли огонь по протестующим в Хартуме

Участники протестных акций требуют передать руководство страной гражданским властям [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Военные Судана открыли огонь по протестующим в ХартумеВоенные Судана открыли огонь по протестующим в ХартумеФото: REUTERS
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Военные Судана открыли огонь по протестующим в центре Хартума у штаб-квартиры главного командования Вооруженных сил страны.

Как сообщают РИА-Новости после начала стрельбы сотни демонстрантов укрылись в мечети Джаме Хартум, которая расположена неподалёку.

По мнению армии Судана, лагерь забастовщиков превратился в угрозу правопорядку и безопасности.

Напомним, в апреле министр обороны Судана заявил о переходе власти под контроль Военному Совету на переходный период и приостановки действия конституции. Армия ни раз заявляла, что готова вернуть власть гражданскому правительству досрочно и военные не стремятся к узурпации власти, однако в стране начались акции протеста с требованием передачи власти.

Как сообщал ранее сайт kp.ru,14 мая неизвестные открыли огонь по участникам протестных акций, которые требуют передачи власти гражданскому правительству. Жертвами инцидента тогда стали не менее шести человек.

В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU

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